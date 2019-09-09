İlk ağızdan yalanlama!

Her Yerde Sen bitiyor iddialarına yalanlama

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinin biteceğine dair iddiaları yalanladı.

Her Yerde Sen dizisinin başarılı başrol oyuncuları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de arkadaş gruplarıyla beraber oturup sohbet eden ikili, dizinin yakın zamanda final yapacağına dair çıkan haberler için de açıklama yaptı.

Pusat, “Çekimlerimiz devam ediyor. Her şey gayet yolunda, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.