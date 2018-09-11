İlk davayı eski sevgilisine açtı

Ebru Polat nev-i şahsına münhasır kişiliğini yine konuşturdu. Hukuk mezunu olan şarkıcı ilk davasını eski sevgilisine açtı.

Hukuk Fakültesi mezunu olan şarkıcı Ebru Polat’ın, uzun süredir hazırlığında olduğu Polat Hukuk Bürosu geçen günlerde açıldı. İlk davasını adını sır gibi sakladığı eski sevgilisine karşı açan Polat, “Geçmişte bana manevi olarak ne zarar verdiyse şimdi hepsini geri istiyorum” diyerek meydan okudu.



Önümüzdeki günlerde görülecek olan davanın kime açıldığı herkes tarafından merak edilirken, Polat’ın ilk davasını eski sevgilisine açması manidar bulundu.