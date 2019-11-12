Instagram’da stalk yapanlara darbe üstüne darbe!
Instagram’da stalk yapanlara darbe üstüne darbe!
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Instagram geçtiğimiz haftalarda uygulama içerisindeki etkinlik sekmesini kullanımdan kaldırdı ve stalk yapanları üzdü. Kısa süre önce stalk yapanlara bir darbe daha geldi ve üye girişi yapmadan profillere erişim sağlamak kısıtlandı. Instagram tüm bu özellikleri kaldırsa da üçüncü parti yazılımlarla kullanıcılar bu değişiklikleri aştı ancak şimdi de üçüncü parti uygulamalar kaldırılıyor...
Instagram’ın keşfet bölümündeki etkinlik sekmesinin kaldırılmasıyla kullanıcılar farklı çözüm yolları aradı ve üçüncü parti uygulamalar bu noktada yardıma yetişti. Farklı uygulamalar kullanarak istedikleri kullanıcıların etkinliklerini takip edenlere kötü haber geldi. Apple stalk kavramına destek verecek tüm üçüncü parti uygulamaları kaldıracak.
INSTAGRAM STALK İSTEMİYOR
Instagram sözcüsünün bu konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre şirket, kullanıcıların birbirlerini izleme, hareketlerini takip etme gibi davranış biçimlerinden uzaklaşmalarını istiyor.
Etiketler : Instagram, stalk yapma
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