İrem Derici hüngür hüngür ağladı!

31 yaşına giren ünlü şarkıcı İrem Derici, stüdyoda kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni yaşını birden fazla kez kutlayan şarkıcı İrem Derici kendisine yapılan sürprizler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖNCE AĞLADI, SONRA GÜLDÜ

Şarkıcı İrem Derici hafta başından beri pasta üflüyor. Derici, 31'inci yaşını önce 'Jet Sosyete'nin setinde kutlanmıştı. Dün de çalışmalarını yaptığı stüdyoda bir pasta kesti. Gözyaşlarına hakim olamayan İrem Derici sonra gülmeye başladı.