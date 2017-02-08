'Işıklarla Uğraşma Git Dersine Çalış!'
Kavga büyüdükçe büyüyor!
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Kavga gittikçe büyüyor. Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye bir şok daha. Ünlü şarkıcı, 'Aleyna derslerine çalışsın' diyerek genç şarkıcıya imalı bir mesaj gönderdi.
Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında olumsuz eleştiride bulunmuştu. Bunun üzerine Tilki sosyal medyadan Akalın'ın kendisini kıskandığını ima etmişti. Önceki gün ise Akalın, bu polemikler hakkında konuştu.
NASIL BAŞLADI?
Demet Akalın, önce Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, ardından ise katıldığı radyo programında, "Aleyna ‘Basit insanların çok fanı olur’ şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık onu dinlemiyorum.” açıklamasını yapmıştı.
AKALIN GÖNDERMESİ
16 yaşındaki Tilki ise sosyal medya hesabından, “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz” yazarak Akalın'a gönderme yapmıştı.
"ALEYNA DERSLERİNE ÇALIŞSIN"
Önceki gün ise 44 yaşındaki Akalın'a bu polemikler hatırlatılması üzerine, “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın. Bak dersleri çok kötüymüş, derslerine çalışsın. Ben takdirlerle büyüdüğüm için biraz inektim o konuda.”
ERENER'E ÖVGÜ
Akalın, Sertab Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binerek "Yanarım" isimli şarkıyı seslendirmesinden ise övgüyle bahsetti.
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Etiketler : Demet Akalın, Aleyna Tilki
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