'Işıklarla Uğraşma Git Dersine Çalış!'

Kavga gittikçe büyüyor. Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye bir şok daha. Ünlü şarkıcı, 'Aleyna derslerine çalışsın' diyerek genç şarkıcıya imalı bir mesaj gönderdi.

Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında olumsuz eleştiride bulunmuştu. Bunun üzerine Tilki sosyal medyadan Akalın'ın kendisini kıskandığını ima etmişti. Önceki gün ise Akalın, bu polemikler hakkında konuştu.

NASIL BAŞLADI?

Demet Akalın, önce Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, ardından ise katıldığı radyo programında, "Aleyna ‘Basit insanların çok fanı olur’ şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık onu dinlemiyorum.” açıklamasını yapmıştı.