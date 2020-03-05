İstanbul’da corona virüsü çıkan yolcuyla ilgili flaş açıklama

Singapurlu yetkililerin dün gece yaptığı, "İstanbul'dan gelen THY uçağındaki yolcuda corona virüsü tespit edildi" açıklamasının ardından flaş bir açıklama geldi... THY'nin uçağı 14 mürettebatla İstanbul'a dönerken, Singapurlu yetkililer hasta yolcunun detaylarını paylaştı.

80’den fazla ülkede 3 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan ve 95 binden fazla insanı hasta eden corona virüsü ile ilgili dün gece gelen bir haber Türk kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü…

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı.

“YAKIN TEMASTA BULUNMUŞ”

Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.

11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.

BAE'DEN UYARI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri bugün bir açıklama yaparak, vatandaşlarını uyardı. Devlet ajansı WAM'ın SağlıK Bakanlığı'na dayandırdığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanların yurt dışı seyahatlerden mümkün olduğu kadar uzak durması ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Okulları ve eğitim kurumlarını 4 hafta boyunca kapatma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri, yakın zamanda ülke dışından gelenlerin 14 gün boyunca evde kalmaları konusunda karar aldı.

BOSNA HERSEK’TE İLK VAKA

Bosna Hersek tarafından yapılan açıklamada, ülke içerisindeki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ülkenin Sırplar tarafından yönetilen bölgesinde bir kişide corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili bir detay verilmezken TV kanalı RTRS, yetkililerin bugün içerisinde bir açıklama yapacaklarını aktardı.

YUNANİSTAN OKULLARI KAPADI

Yunanistan’da da corona virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı… Ülkede 10’uncu corona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yakın zamanda İsrail ve Mısır’a giden bir kişinin hasta olduğunu duyurdu.

Öte yandan ülkenin batısındaki 3 bölgede okullar kapatıldı. Eğitime ara verilirken, bunun 48 saat boyunca devam edeceği belirtildi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

Sözcü