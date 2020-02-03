İşte aşkın belgesi!

Spor müsabakalarına olan ilgisiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya gitti. Acun'un bu geziye yalnız çıkmadığı ise ünlü sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart’ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun’un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa onunla birlikte Amerika’ya Super Bowl finalini izlemeye gitti.

ACUN HESABINDAN PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunsa da asıl bomba, sunucu Martha Stewart’ın hesabında patladı. Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla’nın finali başbaşa izlemeye gittiği görülüyor. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz aylarında yakınlaştığı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.