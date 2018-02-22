İşte 'Çocuklar Duymasın'ın yeni 'Havuç'u!
İşte 'Çocuklar Duymasın'ın yeni 'Havuç'u!
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Kanal D'de yayınlanan 'Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakteri 'Havuç'un diziye dönmesi izleyicileri heyecanlandırmış, yeni Havuç'un kim olacağını merak edilmişti. Yeni Havuç'un yüzü internete sızdı.
Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden ‘#HavuçEveDönüyor’ etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.
Havuç’u canlandıracak oyuncunun yüzü sonunda görüldü. Havuç'u, oyuncu Baran Erdoğan canlandıracak.
Etiketler : Çocuklar Duymasın, yeni havuç, Baran Erdoğan
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