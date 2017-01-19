İŞTE YAŞAM KOÇU CİNAYETİNDE İSTENEN CEZA
İşte yaşam koçu cinayetinde istenen ceza
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Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç için müebbet hapis istemi
Ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi
Savcılık, Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, ayrıca sinem Koç hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. İddianame, Istanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Sinem Koç tutuklandıktan sonra akıl sağlığı yönünden gözlem altında alınmıştı.
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Etiketler : Beki İkala Eriklİ, Sinem Koç
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