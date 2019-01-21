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Jennifer Lopez'in paylaşımı olay oldu

Jennifer Lopez'in paylaşımı olay oldu

Jennifer Lopez'in paylaşımı olay oldu

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sıfır makyajla selfie yaptı, doğal güzelliğini instagram'da paylaştı.

Jennifer Lopez, sıfır makyaj pozu ile sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki yıldızın son paylaşımı 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

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