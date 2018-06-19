John Travolta hakkında şok taciz iddiası!
John Travolta hakkında şok taciz iddiası!
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Scientology isimli tarikatın üyesi olan John Travolta hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan kimliği belirsiz masör, ünlü oyuncunun kendisinden kalçalarına masaj yapmasını istediğini söyledi.
Bir dönem Scientology tarikatına dahil olan masör, John Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu. Ünlü oyuncu Travolta'nın kendisinden kalçalarına masaj istediğini söyledi.
"BİRÇOK KİŞİYİ TACİZ ETTİ"
64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam, "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunuldu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" şeklinde konuştu.
Etiketler : John Travolta, taciz
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