Karar çıktı! Galatasaray'a kayyum...

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini açıkladı.

Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ile bir diğer kulüp üyesi Barış Cenk Akkaya’nın, “Hakimin müdahalesi” talebiyle, Galatasaray’a kayyum atanması gerektiğini öne sürdükleri başvuru, bugün İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.

Galatasaray'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.

MUSTAFA CENGİZ ENDİŞELENMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin kayyuma devredilmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını ve endişelenmediğini, buna rağmen başvurudan utandığını dile getirmişti.