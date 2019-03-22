Karar verildi!

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e yıllık 1 milyon eurodan fazlasını önermeyecek.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yapılan yıllık 1 milyon eurodan yeni kontrat önerisini beğenmeyen Sinan Gümüş’e bu konuda taviz yok. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde bu rakamın üzerine kesinlikle çıkılmayacağını ilettiği öğrenildi.

Şu anda 750 bin euroya oynayan hücumcunun adı son dönemde İtalya’dan takımlarla anılıyor.