Karar verildi!

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Sinan Gümüş...
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Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e yıllık 1 milyon eurodan fazlasını önermeyecek.
Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yapılan yıllık 1 milyon eurodan yeni kontrat önerisini beğenmeyen Sinan Gümüş’e bu konuda taviz yok. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde bu rakamın üzerine kesinlikle çıkılmayacağını ilettiği öğrenildi.
Şu anda 750 bin euroya oynayan hücumcunun adı son dönemde İtalya’dan takımlarla anılıyor.
Etiketler : Galatasaray, Sinan Gümüş
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