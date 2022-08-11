Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ yaz aylarını teknede geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran çift sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ teknede de sporunu aksatmıyor ve fiziğiyle yıllara meydan okuyor. Altuğ'un fiziği haber olunca eşi Yağmur Atacan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eşinden küçük olmasıyla sık sık gündeme gelen Atacan "Direnemiyorum ben yaşlanacağım" dedi.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la evlendi. Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti yaz aylarında teknede keyif yapıyor. Fit halleriyle sık sık gündem olan oyuncu, bikinili haliyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ bu tarz yorumlardan yapılan bir haberi eşi Yağmur Atacan'a gösterdi. 30 yaşındaki Atacan da karısının bikinili halini paylaşarak yaş farkını ti'ye aldı.

YAŞ FARKINA GÖNDERME

Eski oyuncu Yağmur Atacan paylaşımında şunları söyledi:

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