Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekanda kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber izledi. ‘Hicom’ diye hitap ettiği kayınvalidesiyle karşılıklı oynayan Seda Sayan kayınvalidesine neden anne demediğini de açıkladı. Seda Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada yine olumsuz yanıtlar aldı.

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle de arasını iyi tutuyor. Mersin’de yaşayan kayınvalidesi Hicran Ökten ile eşini izlemeye giden Seda Sayan bir video paylaştı.

Seda Sayan paylaşımında kayınvalidesine neden 'Hicom' dediğini de açıkladı. Sayan açıklamasında "Bana kızıyorsunuz ama kızmayın. Kayınvalidemin adı Hicran çocukları ona 'Hico' diyor" dedi.

Ancak Seda Sayan'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. İşte yapılan paylaşımın altına gelen bazı yorumlar:

Kayınvalideden büyük gelin

Kayınvalidesi Seda'dan genç

Kadın Seda'dan daha genç ve güzel

Kayınvaliden senden genç görünüyor, estetikte kurtarmaz

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