Kenan İmirzalıoğlu hakkında korkutan haber

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'dan kötü haber geldi. Yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber geldi. Yakışıklı oyucunun PCR testinin pozitif çıktığı ve bu sebeple 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının birsüre aksayacağı iddia edidi. Konu ile ilgili ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

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