Kırmızı Oda dizisine sürpriz konuk!

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda'ya ünlü oyuncu Burcu Biricik konuk olacak. Hikayesiyle şaşırtmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında reytingleri yerle bir etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dizinin Alya'sı Melisa Sözen'in ayrılmasıyla yeni biri isim dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinde Burcu Biricik de yer aldı.

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Burcu Biricik'in canlandırdığı karakterin hikayesi anlatılmaya başlanacak. Biricik'in dizide kaç bölüm rol alacağı ise netlik kazanmadı.



Fakat Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'da olması hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Kırmızı Oda'nın son fragmanı da yayımlandı.

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