Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğullarına vereceği isim belli oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için gün sayıyor. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer nisan sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek Ünlü çiftin, çocuklarına vereceği isim belli oldu.

Başak Dizer - Kıvanç Tatlutuğ doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' adını verecek.

Minik bebeğin ismi sosyal medyada da gündem oldu.

Hürriyet