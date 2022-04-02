Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğullarına vereceği isim belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğullarına vereceği isim belli oldu
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için gün sayıyor. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer nisan sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek Ünlü çiftin, çocuklarına vereceği isim belli oldu.
Başak Dizer - Kıvanç Tatlutuğ doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' adını verecek.
Minik bebeğin ismi sosyal medyada da gündem oldu.
Hürriyet
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