'Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama...'

Oyuncu Mert Fırat’la 8 Eylül’de dünya evine girecek olan İdil Fırat’ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Gecenin en çok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz müstakbel gelin İdil Fırat’ın kınanın yakılacağı yere 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi oldu.