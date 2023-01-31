Kızılcık Şerbeti'nde kriz!

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti setinde ortalık karıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya seti birbirine kattı! İşte sette yaşananlar...

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. Farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odaklanan dizinin setinde Alasya kriz çıkardı.

İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı.

YÖNETMEN REST ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı.

Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia ediliyor.

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