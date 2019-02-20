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"Kocacığımdan çaldım"

"Kocacığımdan çaldım"

"Kocacığımdan çaldım"

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Hasan Dere ile 2017 yılında evlenip Almanya'ya yerleşen Asena mutlu bir evlilik sürüyor.

Oryantal Asena, üç yıl aşk yaşadığı Hasan Dere ile 2017 yılında evlenip Almanya'ya yerleşmişti.

Asena kişisel Instagram hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Kocacığımdan arabasını çaldım. Eveeet kızlar bekleyin geliyorum!"

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