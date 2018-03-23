"Kocam bana 'sakalların var' diyor"

Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i ziyaret etti

kiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyledi ve ekledi:

"Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor.