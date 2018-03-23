Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. "Kocam bana 'sakalların var' diyor"
"Kocam bana 'sakalların var' diyor"

"Kocam bana 'sakalların var' diyor"

"Kocam bana 'sakalların var' diyor"

A+A-

Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i ziyaret etti

kiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyledi ve ekledi:
 
"Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor.
Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum. Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği."
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.