"Kocam bana 'sakalların var' diyor"
"Kocam bana 'sakalların var' diyor"
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Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i ziyaret etti
kiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyledi ve ekledi:
"Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor.
Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum. Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği."
Etiketler : Ebru Şancı, Alparslan Öztürk
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