Liderliği kaybetmedi!

27 Kasım reyting sonuçları: Diriliş Osman, MasterChef, Afili Aşk ve Kurşun rekabeti…

27 Kasım reyting sonuçları belirlendi. Reyting sonuçlarına göre geçen hafta yayın hayatına başlayan ve reytinglerde ilk haftadan ilk sıraya yerleşen Kuruluş Osman liderliğini korudu. FOX Ana Haber ikinci olurken, MasterChef ise dördüncü oldu.

Kuruluş Osman’ın rakiplerinden Benim Adım Melek reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer buldu. Afili Aşk ise altıncı oldu. Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Kurşun ise dokuzuncu sırada yer aldı.