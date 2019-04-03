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Maaş krizi! İdmana çıkmadılar...

Maaş krizi! İdmana çıkmadılar...

Beşiktaşlı oyuncular idmanı protesto etti!

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Uzun süredir maaşlarını alamayan Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncuları, durumu protesto etmek için idmana çıkmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da bir kez daha ödeme krizi yaşandı.

Uzun süredir maaşlarını alamayan Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, bu durumu protesto etmek için sabah antrenmanına çıkmadı.

Beşiktaşlı basketbolcular, bu sezon Kasım ayında da maaş krizini protesto etmek için idmana çıkmamıştı. 

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