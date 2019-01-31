Mahkeme sonrası duygusal paylaşım...

Arda Turan dün 32 yaşına bastı. Futbolcu doğum gününde annesiyle sarıldığı bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Dün 32 yaşına basan futbolcu Arda Turan, sosyal medya sayfasından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Turan fotoğrafın altına ise “Ben oğluma; O torununa bakarken… ” notunu düştü.

DÜN ARDA TURAN VE BERKAY DAVASINDA NELER OLDU?

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, aralarındaki kavganın ardından dün ilk kez karşı karşıya geldi. Hapis istemiyle yargılanan iki isim hakim karşısına çıktı. Duruşmada Turan’ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan’ın talebini reddetti. Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Turan mahkemede, ”Dışarıda Berkay’ın korumalarına Arda’ya ‘sıkın’ dediğini duydum” derken Şahin ise ”Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı” ifadelerini kullandı. Dava 19 Haziran 2019’a ertelendiile buluştu.

MAHKEMENİN NEDENİ

3 ay önce Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan’da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Arda’nın Berkay’ın karısı Özlem Ada Şahin’e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı.Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay’ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.