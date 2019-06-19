Manuş Baba'nın Askerlik Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Manuş Baba askerde... Bedelli Askerlikten faydalanan ve 21 günlük temel askeri eğitimini almak için kışlanın yolunu tutan Manuş Baba'nın askerlik pozu sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcının hayranları Manuş Baba'yı tanıyamıyor! Manuş Baba'nın askerlik pozuna yorum ve beğeni yağıyor.

Birçok şarkısıyla kısa sürede popüler hale gelen ve adını milyonlara duyuran Manuş Baba, 2019 Haziran ayı itibariyle askerlik hizmetini tamamlamak için kışlasına teslim oldu. Manuş Baba'nın askerlik için saçları kesildi. Beyazlamış kırçıl saçlarıyla dikkat çeken Manuş Baba'nın 3 numara asker tıraşı görenleri hayrete düşürdü!



İŞTE O POZ - MANUŞ BABA'YI HAYRANLARI BİLE TANIYAMIYOR!

Manuş Baba'nın askerlik pozu kısa sürede gündem oldu! Askerde fotoğrafları yayınlanan Manuş Baba'yı hayranları bile tanıyamadı. Ünlü şarkıcının gür saçlarının kesilmesi sonucu çekilen kare kısa sürede sosyal medyayı salladı.

