Marcos Rojo: Fenerbahçe'ye gideceğim

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times, Arjantinli yıldız Marcos Rojo'nun Sarı-Lacivertliler ile anlaştığını yazdı. Haberde, Rojo’nun bu transferde kolaylık sağlaması için İngiliz ekibine baskı yaptığı kaydedildi.

Marcos Rojo’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere’deki transfer döneminin son gününde Rojo’nun Everton’a transferine izin vermeyen Manchester United ise 29 yaşındaki savunmacıyı bonservisiyle göndermeyi hedefliyor. Ancak Rojo, Everton olayı yüzünden kızgın olduğu İngiliz ekibinin yönetimine Fenerbahçe için rest çekti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olmak için Manchester United yönetimine baskı yaptığını yazdı.

Maaş 5.7 milyon pound

Fenerbahçe ile Rojo her konuda anlaştı. Ancak sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun 5.7 milyon poundluk (38.6 milyon TL) maaşının büyük bölümünü Manchester United’ın karşılamasını istiyor. Arjantinli oyuncu da bu konuda İngiliz ekibinin gereken kolaylığı sağlamasını talep etti.

Rojo, kadroda düşünülmediği Kırmızı Şeytanlar’dan bir an önce ayrılmak istiyor. Şu ana kadar başka bir talip çıkmaması, Fenerbahçe’yi bu transferde avantajlı kılıyor.