Masterchef'te Yarışan Dilara Kavadar'ın Yıllar Önce Yer Aldığı Diziyi Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Masterchef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar, daha ilk bölümle sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği, sempatik tavırları ve azmiyle herkesin dikkatini çeken yarışmacı Dilara Kavadar'ın, dikkatli izleyiciler sayesinde yıllar önce çocuk oyuncu olarak ekranlarda olduğu öğrenilince çok şaşırdık.

Gelin Masterchef Dilara Kavadar hangi dizide hangi rolü canlandırmış hep birlikte öğrenelim!

Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye, 5. sezonuyla ekran ömrüne devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi koltuğunda oturduğu yarışma, ülkemize birçok başarılı şef kazandırdı.

Elemelerin devam ettiği Masterchef yarışmasına katılan yarışmacılar da merak konusu olmaya başladı.

Bu isimlerden birisi ise Dilara Kavadar oldu. Peki Dilara Kavadar kimdir?

999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilara Kavadar, üniversite eğitimine devam ediyor. Mutfak ile ilgili bir geçmişi olmasa da kendisine ve lezzetine güvenen Dilara, 2022 sezonunda Masterchef'e katılmaya karar verdi. Kendisi ünlü DJ Batıkan Abız ile olan birlikteliğiyle bilinirken Acun Medya Akademi'de de kendisini gördük. Burada 2 ay boyunca gastronomi eğitimi alan Kavadar, öğrendiklerini ve kendini Masterchef'te jürilere ispat etmek için yarışmaya katıldı. Üçlü elemeye kadar devam eden Dilara Kavadar, maalesef yemeğinde yaptığı teknik hatalar nedeniyle elendi.

Şimdi ise Dilara'nın yıllar önce çocuk oyuncu olarak Türk televizyon tarihinin en efsane dizilerinden birinde yer aldığı, dikkatli izleyiciler sayesinde fark edildi!

Siması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan Dilara Kavadar, yıllar önce çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkmış!

Meğer Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı Binbir Gece'nin Nilüfer'iymiş kendisi!

Tabii bu detay öğrenilince Dilara Kavadar sosyal medyada gündem oldu. Görenler 'Hiç değişmemiş' bile dedi!

Ayrıca kendisi sosyal medyada da bir hayli aktif.

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