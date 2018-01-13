Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Barcelona Kulübü de, Arda Turan'ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir'e kiralandığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Barcelona da Arda Turan’ın 2 buçuk yıllığına kiralandığını duyururken milli futbolcunun saat 18:00’de Atatürk Havalimanı’nda olması bekleniyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil, Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 2005 yılında profesyonel oldu. 2011 yılında 13 milyon euro’ya Atletico Madrid’e transfer olan Arda, 2015’te 34 milyon euro bedelle Kalatan devi Barcelona’ya geçti.

Barcelona’nın yeni teknik direktörü Valverde’nin gözüne girmeyi başaramayan milli yıldızın ayrılışına kesin gözüyle bakılıyordu.

BARCELONA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Barcelona Kulübü, milli futbolcunun 2 buçuk sezon kiralık olarak Başakşehir’e transfer olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama;

“FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan’ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir’in satın alma opsiyonu bulunuyor.”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan ile anlaşmaya varıldığını yayınladığı bir video ile takipçilerine duyurdu. “Hoş geldin” mesajı ile resmi Twitter hesabından paylaşılan video şöyle:

ARDA TURAN BARCELONA’DA NE YAPTI?

Arda Turan, Barça ile 55 maç oynadı ve iki buçuk sezonda 15 gol kaydetti. Türk oyuncu bu süreçte altı kupa kazandı: 1 La Liga, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa. Böylelikle orta saha İspanya'da kazanılabilecek tüm kupaları elde etmiş oldu. Arda, FC Barcelona'ya 2015 yazında Atletico Madrid'den gelmiş ve FIFA'nın transfer yasağı sebebiyle Ocak 2016'da ilk maçına çıkabildi.