Meghan Markle hipnozla doğuracak

Düşes Meghan Markle, şimdi de doğum yöntemiyle gündemde... İlkbahar aylarında doğum yapması beklenen Markle'ın hipnozla doğum yapacağı konuşuluyor...

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne katıldığı günden bu yana attığı her adım olay olan Meghan Markle, şimdi de seçtiği doğum yöntemiyle gündemde… Önümüzdeki ilkbahar doğum yapması beklenen Markle, kraliyet kadınları gibi hastanede doğurmayacak.

37 yaşındaki Sussex Düşesi’nin bebeğini, son dönemde giderek yükselen bir trend olan hipnozla doğum yöntemiyle dünyaya getirmeyi planladığı konuşuluyor. Markle’ın yeni taşınacağı evde doğum yapmayı düşündüğü de söyleniyor…