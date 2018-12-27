Merve Boluğur'dan yeşil ışık

Geçtiğimiz gün bir toplantı için gittiği bir AVM'de görüntülenen oyuncu magazin muhabirlerlerine flaş açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Toplantı yapmaya geldiğini söyleyen Merve Boluğur, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Oyuncu, “Biliyorsunuz oyunculuk dışında geçtiğimiz yaz aylarında kendi kozmetik markamla ticarete atıldım. Toplantıdan toplantıya koşturuyorum şu sıralarda. Artık ürünlerimiz sitelerde ve çoğu kozmetik mağazalarda bulunuyor. Geri bildirimlerinden gayet memnunum” dedi.

'SETLERİ ÖZLEDİM'

"Sizi yeni yılda ekranlarda görebilecek miyiz?" sorusuna Boluğur, "Tabii ki birkaç projeyle görüşmelerimiz var. Ben de setleri özledim. İnternet yayınlanan projelerden de teklif gelirse seve seve kabul ederim. Bence çok güzel bir gelişme oldu dizi sektörü için; hem saatler kısa, hem de bölümler. Hal böyle olunca her oyuncu sıcak bakar tabii ki” yanıtını verdi.