Meryem Uzerli’nin küvet pozu olay oldu!
Meryem Uzerli, Instagram'ın hikaye bölümünden küvette şarkı söylerken çekilmiş bir görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
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Mısırlı bir oyuncu ile evlenme arifesindeyken yollarını ayıran 34 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından küvette şarkı söylediği dakikaları paylaştı.
KISA SÜREDE KONUŞULMAYA BAŞLADI
Küvette, yüzü gözü köpük içindeyken çalan şarkıya eşlik eden Meryem Uzerli’nin bu paylaşımını görenler şaşırdı.
MERYEM BUNU HEP YAPIYOR
Geçtiğimiz sene ‘Eşkıya dünyaya hükümdar’ isimli dizinin kadrosuna katıldıktan sonra ilk olarak Oktay Kaynarca ile yakınlaştığı şeklinde haberler çıkmıştı. Daha sonra da küvet pozu ile kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Meryem Uzerli’nin bu paylaşımı akıllara yeni bir projede rol mü alacak sorusunu getirdi.
Sözcü.com.tr
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