Mesut Özil-Amine Gülşe’den aşk pozu

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 7 Haziran'da Boğaz'da gerçekleşecek düğün töreniyle dünyaevine girecek. Özil ile nişanlısı Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin bir hafta sonra nikah masasına oturması bekleniyor. Özil ve Gülşe, Arsenal’ın maçı için Azerbaycan’a uçtu. Amine Gülşe, nişanlısına olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi.