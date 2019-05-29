Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Mesut Özil-Amine Gülşe’den aşk pozu
Mesut Özil-Amine Gülşe’den aşk pozu

Mesut Özil-Amine Gülşe’den aşk pozu

Mesut Özil-Amine Gülşe’den aşk pozu

A+A-

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 7 Haziran'da Boğaz'da gerçekleşecek düğün töreniyle dünyaevine girecek. Özil ile nişanlısı Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin bir hafta sonra nikah masasına oturması bekleniyor. Özil ve Gülşe, Arsenal’ın maçı için Azerbaycan’a uçtu. Amine Gülşe, nişanlısına olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi.

--4100950.jpg

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.