Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

A+A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasında deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldığı duyuruldu. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

NTV

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.