Mina Başaran’ın nişanlısından duygusal ilan

İran'da geçen yıl mart ayında meydana gelen, 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu.

İran’da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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İlanda Gezer, “Mina’m… Minik Kalpli Meleğim…Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım…Murty’n” yazdı. İş jeti kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesi ise hala bulunamadı.