Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi

Başarılı televizyoncu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve başarısıyla her fırsatta takdir toplayan Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye başladı. Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Taze Magazin kameraları tarafından görüntülendi.