Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli sütyensiz poz verdi!

Meryem Üzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile unutulmaz oyunculardan biri oldu. En iyi çıkışını Hürrem Sultan rolü ile yaşayan Meryem Üzerli, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü isim Meryem Üzerli oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan Meryem Üzerli, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Güzel oyuncu Meryem Üzerli sütyensiz poz verdi.

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