Murat Boz ve Aslı Enver'den çifte hazırlık!

Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Aslı Enver ile Murat Boz, iddiaya göre çifte hazırlık içinde... İkili, geçen yıl ayrılınca iptal olan düet fikrine barışmayla birlikte sıcak baktı. Çift, Boz’un yeni albümündeki bir aşk şarkısını birlikte seslendirmek için kolları sıvadı.

Kasım 2018'de 7 aylık aranın ardından aşklarına üçüncü şansı veren Aslı Enver ile Murat Boz'dan büyük sürpriz… Boz, 2016'da başlayan aşk bir dargın bir barışık ilerlerken, geçen sene oyunculuğunun yanı sıra sesine de hayran olduğu Enver'le düet yapacağının sinyalini vermişti. Ancak ikili, ayrılınca düet projesi rafa kalktı.

KÜSLÜK BİTTİ ŞARKI GELDİ

Yeni albümünü bu yaz piyasaya çıkarmaya hazırlanan yakışıklı popçu, konuşulanlara göre Enver'le barışınca düet fikri de yeniden gündeme geldi. İkili, iddiaya göre yarım bıraktıkları işi tamamlamak için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Bir aşk şarkısını birlikte seslendirecekleri öğrenilen Enver ile Boz'un sürprizi bununla sınırlı değil… Ünlü çift, düet yapacakları romantik şarkının klibinde de birlikte oynayacak.