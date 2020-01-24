Murat Boz'dan Aslı Enver hamlesi!

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, bir dargın bir barışık yaşadıkları aşkla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Aslı Enver'le birlikteliği biten Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafaları karıştırdı.

Eski sevgilisi Enver ile çekilen fotoğrafını Instagram profilinde arşivden çıkartarak yayınlayan şarkıcı, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"SİLMEYE KIYAMAMIŞ"

Murat Boz'un bu hamlesi sonrası takipçileri, "Fotoğrafı silmeye kıyamamış" şeklinde yorum yaptı.

Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edilmişti.