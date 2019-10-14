Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in gergin gecesi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’taydı.

Baş başa yemeğe çıkan çiftin keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Erçel ve Dalkılıç, sohbet ettikleri sırada birden tartışmaya başladı.

Diğer müşterilerin dikkatini çektiklerini fark edince restorandan ayrılan ikili, kapıda bir süre araçlarının getirilmesini bekledi.

Vale gecikince yeniden mekana dönen çift, aracın getirilmesinin ardından hızla uzaklaştı.