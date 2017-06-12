Şu sıralar Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Yıldırım, hastaneye kaldırıldı

Yaşam koçu Dr. Said Sözühikmet'in kaleme aldığı 'Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri' kitabının tanıtım ve imza günü, önceki gün Ataşehir'de D&R Palladium'da Murat Yıldırım ile eşi İmani Elbani'nin de katımıyla düzenlenecekti.



Murat Yıldırım rahatsızlanınca imza günü ertelenedi.



İMZA GÜNÜNDE FENALAŞTI



İmza gününe dakikalar kala rahatsızlanan Murat Yıldırım, alandan ayrılmak zorunda kaldı. Hastanenin yolunu tutan Murat Yıldırım, imza gününü de ileri bir tarihe erteledi.