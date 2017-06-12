Murat Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Murat Yıldırım hastaneye kaldırıldı
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Şu sıralar Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Yıldırım, hastaneye kaldırıldı
Yaşam koçu Dr. Said Sözühikmet'in kaleme aldığı 'Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri' kitabının tanıtım ve imza günü, önceki gün Ataşehir'de D&R Palladium'da Murat Yıldırım ile eşi İmani Elbani'nin de katımıyla düzenlenecekti.
Murat Yıldırım rahatsızlanınca imza günü ertelenedi.
İMZA GÜNÜNDE FENALAŞTI
İmza gününe dakikalar kala rahatsızlanan Murat Yıldırım, alandan ayrılmak zorunda kaldı. Hastanenin yolunu tutan Murat Yıldırım, imza gününü de ileri bir tarihe erteledi.
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Etiketler : Murat Yıldırım, hastane
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