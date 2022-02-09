Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Ezgi Mola'ya şok teklif!

Oyuncu Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mola, davacı tarafın 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu, bunu kabul etmediğini söyledi. Savcı da mütalaasında Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

EZGİ MOLA MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. Mola sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" şeklinde paylaşımda bulundu.

BASİT YARGILAMA İLE VERİLEN HÜKME İTİRAZ

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yargılama' usulü uygulanarak Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 65 gün karşılığı 5 bin 200 TL adli para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Mola'nın avukatı, basit yargılama usulüyle verilen hükme itiraz etti. Bunun üzerine aynı mahkemede duruşma açıldı.

"ÜZÜNTÜMÜ PAYLAŞTIM"

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Ben kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabi ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweet'i attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

ORHAN'IN AVUKATINDAN 'TAKİPÇİ ARTIRDI' SAVUNMASI

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da Ezgi Mola'nın müvekkiline karşı toplumsal öfkeyi tetiklediğini savunarak, "Müvekkilime karşı ilk haber marjinal terör örgütü üyesi bir haber ajansı tarafından yapılmıştır ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sanık bu kirli paylaşımları dikkate alarak müvekkilime hakaret etmiştir ve müvekkilime karşı başlatılan linç kampanyasının bir parçası olmuştur. Toplumsal duyarlılık gösterdiğini söylediği bu tweetinden sonra sanığın takipçi sayıları 6 milyona çıkmıştır. Sosyal medya hesaplarından reklamlar almaya başlamıştır ve ticari kazanç elde etmiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Savcı ise mütalaasında sanık Mola'nın 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle cezalandırılmasını talep etti.

"PARA KARŞILIĞI UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİM"

Tekrar söz alan Mola, savcının mütalaasını ve avukatın beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek, "Ana akım medya tarafından yapılan haberler ve 160 bin küsur tweet'ten sonra attığım tweet'le nasıl linç kampanyasını başlatmış olabilirim? Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı ve tweet'in silinmesi ve özür tweet'i atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweet'i silmesi ve özür tweeti'nden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim. Burada ben mi ticari kazanç sağlıyorum? Benim 2002'den bu yana reklam anlaşmalarım var" dedi. Ezgi Mola'nın avukatı Şükran Eroğlu da davacı avukatının ifadelerini kabul etmediklerini, hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA