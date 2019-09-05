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  3. Muslera'dan Volkan Demirel'e: "Yeni maceranda..."
Muslera'dan Volkan Demirel'e: "Yeni maceranda..."

Muslera'dan Volkan Demirel'e: "Yeni maceranda..."

Muslera'dan Volkan Demirel'e: "Yeni maceranda..."

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Muslera'dan Volkan Demirel'e "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim" mesajı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

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