Nantes - PSG maçında görülmemiş olay! Hakemden futbolcuya tekme

Nantes ile PSG, Ligue 1'in 20. haftasında karşı karşıya gelirken Neymar'ın cezalı olduğu maçta PSG, Di Maria'nın tek golüyle rakibini 0-1 yendi ancak maçın son anında yaşanan olay, maça damga vurdu. Maçın hakemi Tony Chapron ile Nanteslı futbolcu Diego Carlos arasında görülmemiş bir olay yaşandı.

Nantes - PSG maçında hakeme çelme

Maçın son dakikalarında PSG kontra atağa çıkarken maçın hakemi Tony Chapron ile Nanteslı futbolcu Diego Carlos da geriden koşarak pozisyona yetişmeye çalışıyordu. Bu sırada hakem Tony Chapron, Nanteslı oyuncu Diego Carlos'a takıldı ve yere düştü. Chapron yerden kalkarken Carlos'a bir de tekme attı!

Yerden kalktıktan sonra Diego Carlos'a bir de sarı kart gösteren Chapron, oyuncuyu 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyundan attı. Carlos'un 29. dakikadan da bir sarı kartı bulunuyordu.

İŞTE HAKEM İLE CARLOS ARASINDA YAŞANAN O OLAY