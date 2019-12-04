"Nasıl bu kadar aptal olabilirsiniz!"

Guido Senia’dan aldatma iddialarına açıklama

Guido Senia, dün hakkında çıkan aldatma haberlerini bir Instagram hesabı üzerinden yalanladı. Şeyma Subaşı'nı bir Türk kadınla aldattığı iddia edilen Senia kadının bir fanı olduğunu söyledi.

İtalyan DJ Guido Senia, Şeyma Subaşı’yı bir Türk kadınla aldattığı yönünde çıkan haberleri bir Instagram hesabı üzerinden yalanladı. Bir haber sayfasının paylaşımının altına yorum yazan Senia “Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen” yazarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

İtalyan DJ, dün çıkan haberlerde, Dubai’de S.B. isimli bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş görüntülendiği yer almış, Şeyma Subaşı ise konu hakkında hiç yorum yapmamıştı.