Neval’den acı haber! No 50’de o varmış

Deprem gecesi yaralanıp ambulansla hastaneye götürülen ve bir daha haber alınamayan 5 yaşındaki Neval Akgöl’ün cenazesi kimsesizler mezarlığında bulundu. 5 yaşındaki Neval, ‘50 numaralı’ mezara defnedilmiş…

Neval Akgöl 5 yaşındaydı. Hatay’ın Esenlik Mahallesi 3. Melek Sokak’taki Gül Apartmanı’nda oturuyordu. Depremin ilk sarsıntısı geçince bütün aile dışarı kaçtı. Babası onun elinden tutarken, annesi ve ikiz kardeşi Aras da arkadan geliyordu. Neval ve babası apartmandan çıktı. Sokakta birkaç adım atmışlardı ki çatıdan bir su deposu üzerlerine düştü. Babası kolundan, Neval kafasından yaralanmıştı. Bilincini kaybetti. Komşularının arabasıyla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Sonra bir daha da bulunamadı. Üzerinde kimliği yoktu.

HER YERDE ARADILAR

Ailesi Ankara’dan Mersin’e, Adana’dan Zonguldak’a kadar bütün hastaneleri aradı. Gelen tüm ihbarları, ulaştıkları en küçük bilgi kırıntısını değerlendirdiler ama onu bulamadılar. Umutlarını kaybetmek istemiyorlardı fakat yapacak bir şeyleri de kalmamıştı. Deprem gününden beri bulunamayan Neval’i artık mezarlıklarda arayacaklardı. Annesi Pınar Akgöl en son DNA örneği verdi. Adli Tıp Kurumu kimliği tespit edilemeyen cenazelerden DNA örneği alıyor, ardından bu cenazeler kimsesizler mezarlığına defnediliyordu. Anneden alınan örnek maalesef Antakya’nın Narlıca Mahallesi’ndeki bir mezarlığa ‘50 Numara’ kaydıyla defnedilen cenazeyle eşleşti. Aileye acı Haber verildi. Neval’in cenazesi buradan alınarak ailenin uygun gördüğü bir yere defnedilecek.

Hürriyet