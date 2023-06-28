Nicolas Cage oğlunun hayali arkadaşı için uçak bileti satın almış

icolas Cage hayranları, Minnie Driver'ın aktörün bir keresinde oğlunun hayali arkadaşı için uçak bileti satın aldığını açıklamasının ardından ünlü oyuncuya övgüler yağdırıyor.

Driver, Büyük Hazine'nin (National Treasure) 59 yaşındaki yıldızına ilişkin anıyı Cage hakkında Instagram'da viral hale gelen bir gönderiye pazartesi günü yazdığı yorumda paylaştı. Cage'in önceki ilişkilerinden 17 yaşındaki Kal-El ve 32 yaşındaki Weston adlı oğulları ve şimdiki eşi Riko Shibata'dan August adında 9 aylık bir kızı var.

Instagram hesabı @Iamthirtyaf'ın paylaştığı ve Cage'e dair tweet, mimler ve anekdotlardan eğlenceli bir derleme içeren viral gönderi, Driver'ı aktörle ilgili kendi hikayesini anlatmaya sevk etti.

Driver viral gönderinin altına yazdığı yorumda, "Bir keresinde NC ve oğluyla birlikte uçaktaydım ve oğlunun hayali arkadaşı için de bir koltuk satın alınmıştı" dedi. Driver, yorumunu siyah bir kalp emojisiyle sonlandırdı.

Anekdot, Instagram kullanıcılarından neşeli tepkiler alırken pek çok kişi Cage'i bu "tatlı" ebeveynlik hareketi nedeniyle övdü.

Bir kişi "Bu harika" yorumunu yaparken, bir diğeri şöyle dedi:

Bu çok sevimli!

Bir başkasıysa, "Bu fazlasıyla Nicholas Cage-vari tatlı şeyi paylaştığınız için teşekkür ederiz" yazdı.





Hikayeye verilen yanıtların çoğunluğu olumlu olsa da Driver'ın anısı bir kişinin, Cage'in uçaktaki ekstra koltuğu satın almasının olası alternatif nedenine dair espri yapmasına yol açtı. Bu Instagram kullanıcısı, "Kendi koltuk sırasında başka kimsenin oturmamasını istemiş olabilir mi?" yazdı.

Bir başkasıysa, "İşte bu yepyeni bir refah seviyesi" yorumunu yaptı.

Cage bu anekdota bizatihi değinmemiş olsa da babalığın kendine verdiği keyif hakkında çeşitli vesilelerle samimi açıklamalarda bulunmuştu. 2015'te People'a konuşan aktör, büyük oğlu Weston'ın çocuklarının dünyaya gelmesiyle beraber dede olmasına dair şunları söylemişti:

Oğlumu torunumla birlikte görmek şimdiye kadar yaşadığım, saadet içinde tamamlanma hissine en yakın şey oldu.

Cage'in bir temsilcisinin Nisan 2022'de aktörün Shibata'yla ilk çocuklarını beklediklerini teyit etmesi üzerine, Yetenekli Bay Cage'in (The Unbearable Weight of Massive Talent) yıldızı, Access Hollywood'a yaptığı açıklamada babalığı tekrar tadacağı için "son derece heyecanlı" olduğunu söylemişti.

Oyuncu, "Oğullarımın hepsi büyüdü ve ben oyuncakçıya gitmeyi özlüyorum. Ninni söylemeyi ve sallanan sandalyede sallanmayı özlüyorum" demişti.

Bunlara geri dönmeyi dört gözle bekliyorum.

Geçen yıl şubatta evlenen çift, 7 Eylül 2022'de kızlarını kucaklarına aldı.

The Independent yorum için Cage'in temsilcisiyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.



* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/life-style

Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik