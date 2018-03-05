Nihat Doğan yumruk atınca...

Dokunulmazlık oyununda Melih'e karşı oynayan Nihat Doğan, rakibine yumruk atınca diskalifiye oldu.

TV8'de ekrana gelen 'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Gönüllüler takımını 10'a 6'lık skorla mağlup eden All Star, üst üste üçüncü kez eleme tehlikesi yaşamadı.

NİHAT DOĞAN İKİ İHTAR ALDI

Dokunulmazlık oyununda Melih Özkaya'ya karşı mücadele eden Nihat Doğan, rakibine faul yaparak iki ihtar aldı. Bu nedenle oyunda sayı Melih'in oldu.

MELİH: NİHAT BANA YUMRUK ATTI