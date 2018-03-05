Nihat Doğan yumruk atınca...
Nihat Doğan yumruk atınca...
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Dokunulmazlık oyununda Melih'e karşı oynayan Nihat Doğan, rakibine yumruk atınca diskalifiye oldu.
TV8'de ekrana gelen 'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Gönüllüler takımını 10'a 6'lık skorla mağlup eden All Star, üst üste üçüncü kez eleme tehlikesi yaşamadı.
NİHAT DOĞAN İKİ İHTAR ALDI
Dokunulmazlık oyununda Melih Özkaya'ya karşı mücadele eden Nihat Doğan, rakibine faul yaparak iki ihtar aldı. Bu nedenle oyunda sayı Melih'in oldu.
MELİH: NİHAT BANA YUMRUK ATTI
Melih'in "Yumruk attı" itirazının ardından hakem görevini de üstlenen Acun Ilıcalı, "Nihat Doğan'ın ihtarı vardı. Tekrar ihtar alarak diskalifiye oldu" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Melih, Nihat Doğan, Survivor 2018
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