Acun Ilıcalı'dan araba müjdesi: Niyeti bozduk

'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 29'uncu bölümünde gerçekleşen ada konseyinde, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, Türk ve Yunan takımlarına müjde verdi.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın son ada konseyinde büyük bir sürpriz açıkladı. Başarılı televizyoncu, araba oyunlarının devam edeceğini ve toplam 10 tane araba verileceğini duyurdu.

"10 TANE ARABA DAĞITACAĞIZ"

Ilıcalı, "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız da yaver giderse belki 2 araba, belki 3 araba alırsınız" dedi.

Bu müjdeli haberi duyan yarışmacıların sevinçleri görülmeye değerdi.