Nurgül Yeşilçay kaza yaptı! Fren yerine gaza basmış!

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sette kaza yapmıştı! Fren yerine gaza basmış!

Son olarak 'Kefaret' adlı dizide Mert Fırat ile başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sette kaza yapmıştı. Oyuncunun yaşadığı kazada; fren yerine gaza bastığı ve ağaca çarparak durabildiği iddia edildi.

Şimdilerde 'Son Nefesime Kadar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay'ın geçtiğimiz günlerde sette yaşadığı kazayı, ucuz atlattığı ortaya çıktı.

Dizide bir polisi canlandıran 45 yaşındaki oyuncunun, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken, araçta fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.

İddiaya göre, rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Nurgül Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ünlü isim, bir ağaca çarptı.

Bir çocuk annesi oyuncunun kaza sonrası dudağı patlarken, araçtaki kameraman da kafasını kamerasına çarptı. İkili, sete çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek, bir süre müşahede altında tutuldu. Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, son yıllarda 'Paramparça', 'Gülperi' ve 'Kefaret' gibi dizilerde rol aldı.

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